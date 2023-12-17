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  • Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması! ''Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız''
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması! ''Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız''

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Furat ile birlikte taraftarlara açıklamalarda bulundu. Eski başkan Faruk Koca hakkında konuşan Belözoğlu, 'Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak.' dedi.

17 Aralık 2023 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması! ''Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız''
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ile taraftarlara açıklama yaptı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı;

"Aranızdaki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı.

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