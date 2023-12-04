Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Belözğlu, Fenerbahçe ile ilgili kendisine sorulan bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"FENERBAHÇELİYİM DEMEMDE SAKINCA YOK"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yle ilgili gelen sorulara şu cevabı verdi:

"Fenerbahçeli olduğumu söylememde bir sakınca yok. 16 yaşından beri eleştiri alıyorum, çok büyük iftiralarla da karşı karşıya kaldım. Fenerbahçeliyim ama bir gün Fenerbahçe'yle karşılaştığımda hangi takımda olursam olayım, ekmeğini yediğim, benden bir şeyler bekleyen camianın başarısı için çalışırım. MKE Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın başarılı olmaya çalışacağım. Algı yapmak isteyenlerin oyuncağı olmadım. Fenerbahçe'nin de önemli dönemlerinde oyuncusu oldum, teknik direktörü ve sportif direktörü oldum. Ancak MKE Ankaragücü'nün başındayken kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım."

"Fenerbahçe'yi kısa süre içinde çalıştırmak ister misiniz, bu sezon olabilir mi?" sorusu karşısında Belözoğlu, "Ben buraya gelirken bu camiaya, bu taraftara dışarıdan sempatiyle bakan birisiydim. MKE Ankaragücü'ne geldikten sonra onların tutkusunu görmek, MKE Ankaragücü'nün sokaktaki baskısını hissetmek, İstanbul'da Fenerbahçe'yi çalıştıran bir teknik direktör gibi hissettirir. MKE Ankaragücü'yle 2 yıllık anlaşma yaptık. İki yıl içinde de başkana ve camiaya sözümü tutmayı Allah bana nasip etsin. MKE Ankaragücü'nün başarısı için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.