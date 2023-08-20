Belözoğlu, bu sene kulüp olarak işlerinin zor olduğunu ancak oyuncularla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Genç teknik adam, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine, "Benim planlarımda değişiklik yok, olamaz da. Çok inandığım, akıl yorduğum bir iş futbol. Karşımızdaki rakipler çok fazlasıyla arayı açmış durumda. Artık bütçesel anlamda da diğer rakiplerini fazlasıyla aşağıya almış durumda. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Bildiğim kadarıyla 41 tane oyuncuları var. Ödediklerini maaşı düşündüğünüzde, 100 milyon euro'lara yakın maaş ödüyorlar oyuncularına. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama biz orada elimizden gelen her şeyi yapmaya ve kazanmaya gideceğiz. Yapabilir miyiz, yapamayız onu göreceğiz ama bunun için çalışacağız. İnandığım plan bu şekilde." sözlerini sarf etti.