Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de 4 değişiklik

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir ve Philippe Keny'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Traore ilk 11'iyle çıktı.



BARTIN UNUTULMADI

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



İki takım oyuncuları da sahaya ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

