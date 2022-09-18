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Spor

Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Karagümrük karşısına, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaparak çıktı.

AA18 Eylül 2022 Pazar 17:34 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Berkay Özcan'ın yerine Deniz Türüç'e ilk 11'de şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Deniz Türüç, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.

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