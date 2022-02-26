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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Karagümrük maçında ilk 11'de 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının 11'inden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 16:22 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:22
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu mücadelede hafta içi oynadıkları 21. hafta erteleme maçı olan İH Konyaspor müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ile Stefano Okaka Karagümrük karşısında şans buldu.

Başakşehir'in, Fatih Karagümrük maçı 11'i şöyle:

"Volkan - Caiçara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali - Tolga, Serdar, Pizzi, Berkay, Trezeguet - Okaka"

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