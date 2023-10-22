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Spor

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz başlangıç

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun bu sezon Başakşehir ve Ankaragücü'nde aldığı skorlar şaşırttı.

22 Ekim 2023 Pazar 19:25 - Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz başlangıç
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Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, İstanbulspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak genç teknik adam yönetimindeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı

Bu sonuçla birlikte bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 lig maçından 4 kez mağlup ayrılan Emre Belözoğlu'nun bu istatistiği dikkat çekti.

Başakşehir'in başında çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor'a 2-0, Karagümrük'e 2-0 ve Konyaspor'a 1-0 yenilen Belözoğlu, Ankaragücü'nün başında çıktığı Kayserispor maçından 3-0 galip ayrılırken, İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

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