Emre Belözoğlu'ndan sürpriz başlangıç

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, İstanbulspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak genç teknik adam yönetimindeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı

Bu sonuçla birlikte bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 lig maçından 4 kez mağlup ayrılan Emre Belözoğlu'nun bu istatistiği dikkat çekti.

Başakşehir'in başında çıktığı ilk 3 maçta Alanyaspor'a 2-0, Karagümrük'e 2-0 ve Konyaspor'a 1-0 yenilen Belözoğlu, Ankaragücü'nün başında çıktığı Kayserispor maçından 3-0 galip ayrılırken, İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.