Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübün yaşadığı olumsuz durumdan oyuncuların etkilendiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "İki haftadır son 45 dakikalardan memnun değilim. Çok sıkıntılı geçiyor. Oyuncu değişiklikleri sonrası takım geriye doğru gidiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Öz güvensiz ve basit pas hataları yapan oyuncu grubuna sahip olduğumuza inanmıyorum. Ara iyi olacak. Kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Berabere kaldığımız 4 maçı da kazanabilirdik. Bu oyuncu grubuna güveniyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Belirlediğimiz mevkiler var. Çalışmalar yapıyoruz. İki maçtan maksimum puanı toplayacak güçte bir takım olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.