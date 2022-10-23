Emre Belözoğlu'nun gözdesi, Bundesliga'ya gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasıyla göz dolduran Youssouf Ndayishimiye'ye Avrupa'dan talip çıktı.

Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, Başakşehir'e Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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YENİ MALATYASPOR'DA ASGARİ ÜCRET ALIYORDU

Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda maaş olarak asgari ücret aldı.

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2 MİLYON 150 BİN AVRO'YA BAŞAKŞEHİR'E GELDİ

Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.

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NDAYİSHİMİYE'NİN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.