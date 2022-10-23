Emre Belözoğlu'nun gözdesi, Bundesliga'ya gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasıyla göz dolduran Youssouf Ndayishimiye'ye Avrupa'dan talip çıktı.
Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen, Başakşehir'e Ndayishimiye'yi transfer etmek için resmi teklif yaptı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Türkiye serüvenine Yeni Malatyaspor'la başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu öncesinde Aigle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi ve ilk sezonunda maaş olarak asgari ücret aldı.
Burundili futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'in yolunu tuttu.
Stoper ve 6 numara pozisyonda oynayabilen Youssouf Ndayishimiye, İstanbul temsilcisinde 63 maçta forma giydi ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.