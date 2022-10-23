Süper Lig'de 10. haftayı Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan ancak skordan çok oynadığı oyunla eleştirilen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kastamonu mücadelesine ise farklı bir sistemle çıktı.

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Akşam'ın haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, kupadaki oyun ve alınan farklı galibiyetin ardından bugünkü Alanyaspor mücadelesine de aynı sistemle takımı sahaya sürme kararı aldı. Buruk'un sadece bazı oyuncuları değiştireceği ancak saha dizilimi olarak 4-4-2'yi tercih edeceği belirtildi.

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Okan Buruk'un sol bekte Kazımcan'ın yerine Dubois'ya, orta alanda da kupa maçındaki performansıyla beğeni kazanan Berkan'a şans vermesi bekleniyor. Buruk, ileri uçta da Gomis'i yine ilk 11'de sahaya sürecek. Kastamonu maçında iyi bir performans ortaya koyan Fransız golcünün partneri de bir aksilik yaşanmazsa Seferovic olacak.

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MAURO ICARDI YEDEK KALACAK

Psikolojik anlamda sıkıntılı günler geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi de hamle silahı olarak yedek kulübesinde maça başlayacak. Barış Alper'in de 11'de olabileceği öğrenildi.