Fenerbahçe'de Arda Güler endişesi

Fenerbahçe'de Arda Güler konusu tartışma yaratmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde bu akşam oynanacak zorlu Başakşehir maçına da Arda Güler yedek başlayacak. Fenerbahçeli taraftarlar genç yıldızı daha fazla süre almasını talep ediyor.

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HOCAYLA TERS DÜŞÜLEN TEK KONU ARDA GÜLER

Akşam'ın haberine göre; teknik direktörlerinden son derece memnun olan Fenerbahçeli taraftarların belki de hocayla ters düştüğü tek konu Arda Güler. İsmail Kartal döneminde oldukça iyi işler başaran ve Jesus'la birlikte seviye atlayacağı düşünülen Arda Güler, beklentilerin epey altında süre alıyor.

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ANKARAGÜCÜ MAÇINDA SADECE 45 SANİYE

UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda Güler takımı adına sahanın en iyilerinden biri olmuştu. Daha sonra ligde oynanan Ankaragücü maçında kenarda bekleyen Arda Güler, mücadelenin son düdüğünün çalmasına saniyeler kala oyuna alınmıştı.

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ARDA GÜLER BU AKŞAM DA YEDEK

Fenerbahçeli taraftarlar Arda Güler'den daha fazla yararlanılması gerektiğini düşünürken, genç yıldız bu akşamki Başakşehir maçında da hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Oyunun ve skorun gidişatına göre Arda Güler'in kısa da olsa süre alması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA 85 MİLYON EUROLUK İLK 11

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısına Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia ve Batshuayi'den oluşan yaklaşık 85 milyon euroluk ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.