Fenerbahçe'de yönetim iç transfer çalışmalarına erken başladı. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste başarılı sonuçlara imza atan sarı lacivertlilerde kurmaylar, 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus konusunda da idarecilerin harekete geçtiği aktarıldı.

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beIN Sports'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli yönetim, performansı yükselen ve rotasyonda kendisine çok yer bulan İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunacak. 23 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi 2025 Haziran'da bitiyor.

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri bitecek kaleci Altay Bayındır ile forvet Enner Valencia için de sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak.

Jorge Jesus'un gözde isimlerinden Miguel Crespo'nun da 2024'de biten sözleşmesi için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunacak.

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ÖNCELİK JORGE JESUS'DA

Fenerbahçe, dört futbolcunun sözleşmesini yenileme için girişimlerde bulunma hazırlığı yaparken, en önemli gelişme de teknik direktör Jorge Jesus'ta yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de olmaktan çok mutlu olan Jorge Jesus'un sözleşmesini sarı-lacivertli yönetim uzatmayı istiyor ama bu konuda sezon sonu beklenecek. Sözleşme imzalama konusunda öncelik Portekizli hocada.