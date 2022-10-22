Galatasaray'da Ryan Babel şaşkınlığı! FIFA'ya şikayet etti

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi. Babel, sarı kırmızılıları şikayet etti.
Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı oyuncu Galatasaray'dan alacağı paraları istedi. Alacaklı olduğu ücret konusunda ise indirime gitmeyen Babel, yönetimle anlaşamayınca sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.
Yıldız futbolcunun alacağının 1.3 milyon avro olduğu kaydedildi. Ayrıca Babel'in, ücretini faiziyle birlikte istediği aktarıldı.
Ryan Babel Galatasaray formasıyla 100 maça çıkmıştı. Hollandalı futbolcu, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Babel, Galatasaray'da toplam 8 kez de asist yaptı.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Babel, 1. Lig takımı Eyüpspor'a imza atmıştı. Tecrübeli oyuncunun Eyüpspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.