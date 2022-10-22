Galatasaray'da Ryan Babel şaşkınlığı! FIFA'ya şikayet etti

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi. Babel, sarı kırmızılıları şikayet etti.

BABEL GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı oyuncu Galatasaray'dan alacağı paraları istedi. Alacaklı olduğu ücret konusunda ise indirime gitmeyen Babel, yönetimle anlaşamayınca sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.

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1.3 MİLYON AVRO İSTİYOR

Yıldız futbolcunun alacağının 1.3 milyon avro olduğu kaydedildi. Ayrıca Babel'in, ücretini faiziyle birlikte istediği aktarıldı.

100 MAÇTA 17 GOL, 8 ASİST

Ryan Babel Galatasaray formasıyla 100 maça çıkmıştı. Hollandalı futbolcu, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Babel, Galatasaray'da toplam 8 kez de asist yaptı.

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Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Babel, 1. Lig takımı Eyüpspor'a imza atmıştı. Tecrübeli oyuncunun Eyüpspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam ediyor.