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Emre Can patladı: Kadın değiliz, futbolcuyuz

Cristiano Ronaldo’nun kırmızı kartına takım arkadaşı Emre Can’dan tepki geldi, “Saç çekme yüzünden oyundan atıldığını duydum. Biz kadın değiliz, futbolcuyuz” dedi.

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Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Valencia’yı deplasmanda 2-0 yenen Juventus’ta Cristiano Ronaldo şoku yaşanmaya devam ediyor. Portekizli futbolcunun Juve formasıyla ilk Devler Ligi maçında henüz 29. Dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmasının yankıları sürüyor.

Ronaldo’nun kırmızı kartını İtalya basınına değerlendiren Emre Can, takım arkadaşına destek oldu. Emre Can, sadece saç çekme olayından kırmızı kartın olmasına tepki gösteren Emre, “Kırmızı kart mı görmeliydi? Sadece bir saç çekme yüzünden oyundan atıldığını duydum. Biz kadın değiliz, futbolcuyuz, futbol oynuyoruz. Bu kırmızı kart geri alınmalı. Öyleyse her pozisyona kırmızı kart çıkarılsın. Bana göre yüzde 100 olarak doğru değildi atılması” dedi.

(Skorer)

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