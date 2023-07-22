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Spor

Resmen açıklandı! Borussia Dortmund, Emre Can ile sözleşme yeniledi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Borussia Dortmund, Emre Can ile sözleşme yeniledi
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Emre Can'ın kontratını uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcunun kontrat süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Borussia Dortmund'un 2020'de Juventus'tan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu, tüm kulvarlarda 121 maçta 12 gol ve 8 asiste imza attı.

Almanya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, Juventus'un yanı sıra Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Liverpool takımlarında da forma giymişti.

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