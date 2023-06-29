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Spor

Emre Can'ı Galatasaray istedi; Dortmund 'kalsın' dedi

Alman ekibi Borussia Dortmund, adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile yola devam etme kararı aldı.

29 Haziran 2023 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Emre Can'ı Galatasaray istedi; Dortmund 'kalsın' dedi
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Borussia Dortmund, adı Galatasaray ile anılan Emre Can ile yola devam etme kararı aldı.

Takımından ayrılacağı konuşulan oyuncuyla ilgili Galatasaray ile Dortmund'un bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak Alman basınına göre Dortmund, 29 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek istiyor.

Funke Mediengruppe'nin haberine göre; Sarı-siyahlıların, Emre Can'ın 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle Bundesliga'dan uzaklaşmayacağını düşündüğü belirtildi.

EDIN TERZIC, TUTMAK İSTİYOR

Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'in de tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Kulüp yönetiminin Emre Can'ı satmak yerine, onunla yeni bir sözleşme için görüşme yapacağı ifade edildi. Futbolcunun sözleşmesinin 2 ya da 3 yıl uzatılmasının hedeflendiği ve maaşında da indirim yapılacağı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON 38 MAÇTA OYNADI

Emre Can, geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da 27'si lig olmak üzere 38 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu, oynadığı karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırırken, bir kez gol pası verdi.

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