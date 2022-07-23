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Spor

Emre Demir Barcelona kariyerine tarihi farkla başladı

Emre Demir, Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletic formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.

Sporx23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
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Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.

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Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletic formasını giyen Demir, UE La Jonquera ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Demir, 88. dakikada takımının 8. golünü kaydetmeyi başardı. Barcelona sahadan 8-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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18 yaşındaki Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.

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