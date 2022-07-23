Emre Demir Barcelona kariyerine tarihi farkla başladı

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan genç futbolcu Emre Demir, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında golünü attı.
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Barcelona'nın alt yaş kategori takımı Barcelona Atletic
formasını giyen Demir, UE La Jonquera
ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Demir, 88. dakikada takımının 8. golünü kaydetmeyi başardı. Barcelona sahadan 8-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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18 yaşındaki Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon avro
karşılığında transfer olmuştu.