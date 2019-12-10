Emre Kılınç için “takas” formülü
LİDER Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ın transfer planı ortaya çıktı.
- star.com.tr
Siyah-Beyazlı yönetimin milli formayı giyen Emre Kılınç için Yiğidolar’a Jeremain Lens, Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup veya Güven Yalçın arasından bir ismi takas olarak teklif etmeyi düşündüğü bildirildi. Yönetici Erdal Torunoğulları ise yurt dışında kanat ile forvet hattı için aradığı kiralık oyuncular için Hollanda ve Belçika’da temaslarına devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.