Emre Kılınç için “takas” formülü

Siyah-Beyazlı yönetimin milli formayı giyen Emre Kılınç için Yiğidolar’a Jeremain Lens, Tyler Boyd, Oğuzhan Özyakup veya Güven Yalçın arasından bir ismi takas olarak teklif etmeyi düşündüğü bildirildi. Yönetici Erdal Torunoğulları ise yurt dışında kanat ile forvet hattı için aradığı kiralık oyuncular için Hollanda ve Belçika’da temaslarına devam ediyor.