Emre Kılınç’ta anahtar Lens

Emre transferinde anahtar oyuncu Lens olacak. Siyah-Beyazlılar, Sivasspor’un Emre’ye karşı takasta istediği Hollandalı oyuncuya “Sivasa git” teklifi yapacak. Lens kabul ederse takas gerçekleşecek, kabul etmezse bu kez yıldız oyuncunu başka bir takıma transferini bekleyecek. Lens giderse Emre bonservisi ile alınacak.