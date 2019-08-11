Emre Kılınç’ta anahtar Lens
KADROSUNA Sivassporlu Emre Kılınç’ı katmak isteyen Beşiktaş’ın yol haritası belli oldu.
Emre transferinde anahtar oyuncu Lens olacak. Siyah-Beyazlılar, Sivasspor’un Emre’ye karşı takasta istediği Hollandalı oyuncuya “Sivasa git” teklifi yapacak. Lens kabul ederse takas gerçekleşecek, kabul etmezse bu kez yıldız oyuncunu başka bir takıma transferini bekleyecek. Lens giderse Emre bonservisi ile alınacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.