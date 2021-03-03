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Spor

Emre Kocadağ: Galibiyet serimizi devam ettireceğiz inşallah

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 00:38 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:38
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, Malatya deplasmanının zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu zor karşılaşmadan galip ayrıldık. Galibiyet serimizi devam ettireceğiz inşallah." diye konuştu.

Hakemle ilgili soruları yanıtlayan Kocadağ, "Sert zeminde zor geçen bir mücadelede taktir hakları noktasında bizim aleyhimize bazı pozisyonlar vardı. Sarı kart vereceği bazı pozisyonlar vardı. Biz bugün kazandık. O yüzden çok fazla hakem üzerinden konuşulacak bir maç gibi görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

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