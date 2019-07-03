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Emre Mor, Galatasaray'ın gündeminde

Disiplinsiz davranışları sebebi ile sık sık İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da kadro dışı kalan Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi.

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İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen ancak disiplinsiz davranışları nedeni ile sık sık kadro dışı bırakılan Emre Mor, Galatasaray'a transfer olmak için haber gönderdi.

Emre Mor, bir kez daha Galatasaray'da forma giymek istediğini iletti. Celta Vigo'da hayal kırıklığı yaratan ve gözden düşen gurbetçi oyuncu, menajeri aracılığı ile sarı kırmızılı kulübe haber gönderdi.

Kendisini A Milli Takıma kazandıran Fatih Terim ile çalışmak istediğini Emre Mor, menajeri aracılığı ile Galatasaray'a iletti. Gurbetçi futbolcu geçtiğimiz yıl sezon başı ve devre arasında da Galatasaray'a gelmek istemiş ancak Terim, eski oyuncusunun transferini onaylamamıştı.

EMRE MOR CELTA’DA KALACAK MI?

Marca'nın haberine göre, birçok kulüp Emre Mor'u transfer etmek istiyor. Celta Vigo kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Emre Mor için yönetim kendilerine gelecek olan en iyi teklifi değerlendirmeye alacak ve genç futbolcu kesinlikle yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmüyor.

Emre Mor geçen sezon Celta Vigo formasıyla ligde 10 maçta 366 dakika süre alırken, gol ve asist katkısında bulunamadı.

(Futbol Arena)

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