Emre Mor için olay sözler!

EMRE Mor’un temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO’su Erik Alonso, Radyospor’a konuştu. Alonso, “Önceki gün kulübün sportif direktörü ile bir toplantı yaptım. Emre de katıldı. Tutumunu tutarsız buluyorum. Muhtemelen herhangi bir takıma gitmeyecek. Sürekli yalan söylüyor. Ben kendisiyle yaptığım toplantıda G.Saray’a transferi için bir plan yaptım. 1.7 milyon euro talep edecektik. O, beni devre dışı bırakarak 500 bin euro ekstra istedi. Celta’dan parasız çıkabileceğini söyledi. Celta bunu kabul etmiyor. Kiralasa bile ücret talep ediyor. Emre, G.Saray’a yalan söyledi. Bize haber vermeden Beşiktaş’la görüştü. Orada oynamak istediğini söyledi. Ama geri çevrildi” yorumunu yaptı.

Akşam