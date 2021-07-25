Emre Mor kulüp arıyor

25 Temmuz 2021 Pazar 23:13 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 23:13

Bir dönem Galatasaray forması da giyen, gittiği birçok takımda istenilen performansı gösteremeyerek hayal kırıklığı yaşatan 24 yaşındaki oyuncu Emre Mor, kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve ünlü menajer Mino Raiola ile anlaştı.

Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim." diye konuştu.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Celta Vigo'nun bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin verdiğini belirten Emre, "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum." dedi.

Ibrahimovic ve Pogba başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu, Mino Raiola ile çalışıyor.