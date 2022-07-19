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Spor

Emrecan Uzunhan, resmen Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

IHA19 Temmuz 2022 Salı 18:47 - Güncelleme:
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İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan." ifadelerine yer verildi.

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