Emrecan Uzunhan, resmen Beşiktaş'ta

İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan." ifadelerine yer verildi.