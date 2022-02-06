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Spor

Emrehan Gedikli Trabzonspor için geliyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo mavili kulüp, Bayer Leverkusen takımında forma giyen genç santrfor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.

DHA6 Şubat 2022 Pazar 14:05 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 14:05
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Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki Emrehan Gedikli'yi renklerine bağlamak için kente davet etti. Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya'dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon'da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Güncel piyasa değer 1 milyon euro olan Gedikli'nin Leverkusen ile sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek.

9'UNCU TRANSFER

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in ardından 9'uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.

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