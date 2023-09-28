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Spor

En kötü sezon başlangıcı oldu! Şenol Güneş ilk 6 haftasında sınıfta kaldı

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in ilk 6 haftasında sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Siyah beyazlılar ilk 6 haftanın sonunda en fazla yenilgi aldığı, en az puan topladığı, en çok golün yenildiği ve en düşük gol atma sayısına ulaşıldığı bir sezon başlangıcı yaptı. İşte detaylar...

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
En kötü sezon başlangıcı oldu! Şenol Güneş ilk 6 haftasında sınıfta kaldı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de en fazla yenilgi aldığı, en az puan topladığı, en çok golün yenildiği ve en düşük gol atma sayısına ulaşıldığı ilk 6 haftayı yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında dün akşam Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, eksik mücadelelerin tamamlanmasıyla 6 haftası geride kalan ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 10 puanla kendisine altıncı basamakta yer buldu. Attığı gol 8, yediği gol ise 9 olan siyah-beyazlı ekibin eksi 1 averajı var.

Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk 6 haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi. Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.

Aynı zamanda Güneş, ilk 6 haftalar itibarıyla Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonun da içinde.

2015-2016 SEZONUNDA EN İYİ İLK 6 HAFTA

Şenol Güneş, siyah-beyazlı kariyerinin start aldığı ilk sezon olan 2015-2016'da sıralama olarak en iyi sezon başlangıcını yaptı. Güneşli Beşiktaş, o sezon ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası 13 puan elde ederek liderlik koltuğunda oturuyordu. Kartal, söz konusu dönemde 16 atıp, 7 golü ağlarında gördü.

Şenol Güneş, bu iyi başlangıcı tüm sezona da yaymış ve siyah-beyazlılarla ligde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Mersin İY: 2 - Beşiktaş: 5

Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2

Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 4

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0

Gençlerbirliği: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 2

EN FAZLA PUAN 2016-2017 SEZONUNDA

Beşiktaş, Şenol Güneş idaresinde sıralama olarak en iyi başlangıcı 2015-2016 sezonunda yapsa da ilk 6 haftalık periyotta en fazla puanı 2016-2017'de elde etti. Rakip fileleri 14 kez sarsıp, 6 gole ise engel olamayan Kara Kartal, 4 galibiyet, 2 beraberlikle hanesine 14 puan yazdırıp, Başakşehir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı.

Şenol Güneş, sezon sonunda 77 puanla ikinci Beşiktaş döneminde ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1

Konyaspor: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 3 - Karabükspor: 1

Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Rizespor: 0 - Beşiktaş: 1

2017-2018'DE DE SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Siyah-beyazlılar, bir önceki sezon olduğu gibi 2017-2018 sezonunda da ilk 6 hafta sonunda ikinci basamakta yer aldı. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanı hanesine yazdıran Şenol Güneş'in takımı, attığı 10 gole karşılık, ağlarında da 5 gol gördü.

Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 0

Karabükspor: 0 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

EN DÜŞÜK PUAN VE EN KÖTÜ SIRALAMA 2018-2019'DA

Teknik Direktör Şenol Güneş, İstanbul ekibindeki dördüncü sezonu olan 2018-2019'da ise geride kalan 3 sezonun aksine kötü bir ilk 6 hafta geçirdi. Bu dönem, Güneş yönetimindeki Kartal'ın 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti vardı. 11 puanla dördüncü basamakta haftayı kapatan siyah-beyazlılar, 10 gol sevinci yaşamış, rakiplerine ise bu şansı 7 kez tanımıştı.

Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunun ilk 6 haftasında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Beşiktaş: 2 - Akhisarspor: 1

Erzurumspor: 1 Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 3

Bursaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

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