30 Ekim 2021 Cumartesi 00:10 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 00:16

Adana Demirsporlu yıldız futbolcu Mario Balotelli, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları olaylı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Balotelli, maç sırasında golden sonra hareket yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile arasında geçenleri anlattı.

"SERGEN YALÇIN'IN DEDİKLERİNİ BİLMİYORDUM, BANA ANLATTILAR"

"Sergen Yalçın hocanın hakkımda söylediklerini bilmiyordum, bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan biri, tanımadığınız biri üstünden bir şey söylenmesi. Bu bana büyük bir cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım."

"SAYGI DUYULMADIĞINI HİSSETTİM VE O YÜZDEN KIZDIM"

"Samet Aybaba ya konuşmuyordu benimle ya da erteliyordu. Bana net bir şey söylemiyordu. Hoca bana 'Sen 70 dakika oynayabilirsin' dese, ben saygı duyar ve susarım ama bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim ve o yüzden kızdım."

"SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM"

"Türk hocalardan sadece Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşemedim ama herkes iyi bir insan olduğunu söylüyor."

MARİO BALOTELLİ'NİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla 11 maça çıkarken, 5 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.