En pahalı futbolcular listesi belirlendi! Erling Haaland zirvede

15 Ekim 2021 Cuma 14:10 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 14:10

KPMG Football Benchmark ekibi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, zirvedeki Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle zirveye oturdu. Mbappe, 139 milyon 500 bin euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada, Tottenham'lı Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü sırada yer aldı.

MANCHESTER UNİTED'DAN ÜÇ FUTBOLCU

Bu üç ismi ise 118 milyon 900 bin euroluk değeriyle Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes takip etti. PSG'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin euroya düştü. En değerli ilk 10 oyuncu arasında Manchester United'dan üç oyuncu yer alırken, PSG'den iki, Dortmund, Barcelona, Tottenham, Chelsea ve Manchester City'den birer oyuncu yer aldı.

UÇAK: "HAALAND UZUN SÜRE ZİRVEDE KALIR"

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, 'Bu listede uzunca süredir Kylien Mbappe zirvede yer alıyordu. Ama son dönemdeki performansı ve kulüplerin ilgisi nedeniyle Erling Haaland büyük bir piyasa oluşturdu. Bu da en pahalı futbolcu olmasını sağladı. Haaland'ın da uzun süre listenin tepesinde kalacağını düşünüyorum' dedi.

İşte piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu

Erling Haaland - 144,2 milyon Euro

Kylian Mbappe - 139,5 milyon Euro

Harry Kane - 121,2 milyon Euro

Bruno Fernandes - 118,9 milyon Euro

Romelu Lukaku - 115,6 milyon Euro

Neymar JR - 115,5 milyon Euro

Frenkie de Jong - 114,3 milyon Euro

Kevin de Bruyne - 112,5 milyon Euro

Marcus Rashford - 110,9 milyon Euro

Jadon Sancho - 110,5 milyon Euro