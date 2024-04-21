Fenerbahçe, Avrupa'dan talipleri olan İrfan Can Kahveci için 25 milyon euro bekliyor.

İRFAN CAN'A TALİPLER ÇIKTI

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı. Transfer döneminde satışına kesin gözle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun dışında sürpriz bir isim için daha talipler çıkmaya başladı.

25 MİLYON EURO'LUK KARAR

İrfan Can Kahveci için Sevilla, Newcastle United, Lazio ve Rennes devrede. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'den 25 milyon euro bonservis gelir hedefliyor.

EN PAHALI SATIŞ OLABİLİR

Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

BAŞAKŞEHİR'İN PAYI VAR

Öte yandan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi 11 milyon euronun üzerinde bir rakama satması durumunda Başakşehir'e pay verecek.

43 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci bu karşılaşmalarda 16 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.