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Spor

Endrick Felipe tarihe geçti!

Brezilya, Wembley Stadyumu'nda oynanan özel maçta İngiltere'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Brezilya Milli Takımı'nın tek golünü kaydeden Endrick Felipe Wembley Stadyumu'nda milli formayla gol atan en genç futbolcu oldu.

24 Mart 2024 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Endrick Felipe tarihe geçti!
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Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 17 yaşındaki futbolcusu Endrick Felipe Moreira de Sousa, milli takımdaki ilk golünü hazırlık maçında İngiltere'ye attı.

ENDRICK GALİBİYETİ GETİRDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Brezilya, İngiltere'yi 1-0 yendi. Maçın tek golünü 80. dakikada Palmeiras takımında forvet pozisyonunda görev yapan Endrick kaydetti ve milli takım ile ilk golüne imza attı.

TARİHE GEÇTİ

Opta verilerine göre Endrick, Wembley Stadyumu'nda milli formayla gol atan en genç futbolcu oldu. (17 yıl 246 gün) Real Madrid sezon başında Endrick'i Palmeiras'tan 45 milyon euro bedelle renklerine bağlamıştı. 17 yaşındaki futbolcu mevcut sezonda Palmeiras forması giymeye devam ediyor.

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