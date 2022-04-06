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Spor

Enes Ünal ve Mateu Lahoz İspanya'yı karıştırdı! ''Bana borçlusun''

Enes Ünal ile Getafe - Mallorca maçının hakemi Mateu Lahoz'un, karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorundaki diyaloğu İspanya'yı salladı! İşte Enes Ünal ile Mateu Lahoz arasındaki 'skandal' olarak yorumlanan konuşmanın detayları...

Star Gazetesi6 Nisan 2022 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:58
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Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'nin, Mallorca'yı 1-0 yendiği maçın devre arasında milli futbolcu ile karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz arasında yaşanan diyalog İspanya'da büyük ses getirdi.

La Liga'nın 30. haftasında geçtiğimiz cumartesi günün Getafe, Mallorca'yı konuk etti. Alfonso Perez Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 82. dakikada Borja Mayoral'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Enes Ünal, 65. dakikada penaltı kaçırırken, 40. dakikada ise sarı kart gördü. Skandal boyutuna ulaşan olayların başlangıç noktası ise işte bu sarı kart pozisyonuydu.

ENES ÜNAL DA DAHİL 4 FUTBOLCUYA SARI KART

Bu dakikada Getafe'den Sandro Ramirez ile Mallorcalı Franco Russo arasındaki tartışmaya diğer oyuncular da dahil oldu. Enes Ünal rakibi Brian Oliven ile tartışırken takım arkadaşları araya girdi ve kavgayı önledi. Hakem Mateu Lahoz maçtaki gergin anları Sandro Ramirez, Franco Russo, Enes Ünal ve Giovanni Gonzalez'e sarı kart göstererek yatıştırdı.

HAKEM LAHOZ, ENES ÜNAL'A BAĞIRDI!

Lahoz'un Türk futbolcuya sarı kart göstermeden önce yanına gelmeyen ve uzakta rakibiyle tartışmaya devam eden Enes Ünal'a yüksek sesle "Enes" diye bağırarak çağırması ise ekranlara yansıdı.

7 gollü maçta Enes Ünal'ın gollerine yazık oldu!

MATEU LAHOZ'DAN ENES ÜNAL'A: "BANA BORÇLUSUN"

Hakem Mateu Lahoz'un ilk yarıyı bitiren düdüğü sonrası takımlar soyunma odalarına yönelirken, İspanyol hakem ile Enes Ünal arasındaki diyalog kameralara yansıdı. Türk futbolcu sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece takım arkadaşlarını korumak istediğini söylerken, Lahoz'un Enes'e "Bana borçlusun, bana borçlusun" demesi İspanya basınında "skandal" olarak yorumlandı.

Mallorca'nın Lahoz'un bu sözleri nedeniyle Tahkim Kurulu'na gideceği ve İspanyol hakemin cezalandırılmasını talep edeceği belirtiliyor.

Star Gazetesi

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