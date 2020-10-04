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Spor

Engin Fırat'lı Moldova'nın rakibi İtalya

Moldova Milli Takımı'nın son zamanlarda yabancı basında adından sıkça bahsedilen Türk Teknik Direktörü Engin Fırat, ekim ayında Moldova Milli Takımı'nın başında üç zorlu karşılaşmaya çıkacak.

IHA04 Ekim 2020 Pazar 17:39 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 17:39
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Moldova basınına yaptığı açıklamada gelişmek, seviye atlamak ve standart yakalamak için iyi rakiplerle oynamak gerektiğini belirten Türk hoca, UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacakları Yunanistan ve Slovenya maçları öncesindeki hazırlık maçını 7 Ekim’de İtalya karşısında yapacak.

SEKİZ MAÇIN SADECE İKİSİ MOLDOVA’DA

Göreve geldiği ilk maçta Fransa’da son dünya şampiyonuna karşı takımının başında çıkan Engin Fırat, bugüne kadar oynadığı beş maçın yalnızca birini Moldova’da oynayabildi. Parma’da İtalya’yla oynayacakları hazırlık maçının ardından 11 Ekim’de Atina’da Yunanistan’la grup mücadelesine devam edecek olan Moldova, oradan Moldova’ya geçecek ve 14 Ekim’de evinde Slovenya’yı ağırlayacak. Böylece sekizinci karşılaşmalarında ikinci kez ev sahibi olarak sahaya çıkacak.

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