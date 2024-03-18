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Spor

Enis Bardhi: Provoke ettiler

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.

18 Mart 2024 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Enis Bardhi: Provoke ettiler
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Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Bardhi, Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyerek, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.' dedi.

Yenilen üçüncü golle ilgili konuşan Bardhi, 'Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum." ifadelerini kullandı.

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