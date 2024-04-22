Enis Destan rekor kırabilir

2021-2022 sezonunun devre arasında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan, şampiyonluğun ardından Warta Poznan'a kiralanmıştı.

Polonya'da geçirdiği 1 yılın ardından Trabzonspor'a daha güçlü dönen genç forvet, Bjelica ile sezona başlayan Bordo-Mavili takımda aradığı şansı buldu. Enis, özellikle Onuachu'nun olmadığı maçlarda gösterdiği performansla alkış alırken, ligde ve kupada 33 maçta 1547 dakika forma giydi.

ALMANYA, İTALYA, İSPANYA...

Bu karşılaşmalarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi. Son olarak Kayserispor deplasmanında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Enis, pek çok Avrupa kulübünün takibinde. Bordo-Mavililer'in Şubat ayında yeni sözleşme imzaladığı ve 2028'e kadar kontratını yenilediği 21 yaşındaki forvet, yaz döneminde yüksek bir bonservis teklifi getirebilir.

REKOR KIRABİLİR

Özellikle Alman ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Enis'i İtalya ve İspanya'dan da izleyen takımlar var. Genç golcü, Trabzonspor'da rekor oyuncu satışları arasına adını yazdırabilir.

ZİRVEDE YUSUF YAZICI VAR

Listenin ilk sırasında 18.5 milyon Euro'ya Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı var. İkinci sırada, Crystal Palace'tan kiralanan ve toplamda 20 milyon Euro'ya Leipzig'e gidip, kiralık sözleşmesinin fesih bedeli olarak 10 milyon Euro kazandıran Sörloth bulunuyor. Önceki yaz 9.5 milyon Euro kazandıran Ahmetcan Kaplan 3. sırada yer alıyor. Geçmiş dönemde ise Gökdeniz 8.7 milyon Euro, Fatih Tekke de 7.5 milyon Euro karşılığında Rusya'nın yolunu tutmuştu.