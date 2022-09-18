İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2022 Pazar / 22 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia: Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz
Spor

Enner Valencia: Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2022 Pazar 23:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçında 4. golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Röportaj alanına çocukları ile birlikte gelen Ekvadorlu golcü, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Süper Lig'de 7 gole ulaştığı hatırlatılan Valencia, "Beni asıl mutlu eden şey takımın kazanarak yoluna devam eden şey. Daha iyi olmak istiyoruz. Şimdi milli ara var. Aradan çok daha güçlü döneceğiz." sözlerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.