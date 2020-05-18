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Spor

Enner Valencia Galatasaray'a imza atmaya hazır

Meksika basını, Tigres'le sözleşmesini uzatmayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğunu yazdı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:07 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:07
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Kiralık olarak forma giyen Florin Andone ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray'da forvet eksikliğini doldurmak için çalışmalar sürüyor.

Mali açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan isimleri gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp için Meksika'da bir iddia ortaya atıldı. ABC gazetesi, İngiltere'de West Ham United ve Everton gibi takımların formasını giyen ve şimdilerde Tigres'te oynayan Enner Valencia'nın Galatasaray'a imza atacağını yazdı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcüye bonservis ücreti ödenmeyecek. 

(Haber 7)

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