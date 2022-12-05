Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan birisi olan Enner Valencia'da mutlu son! Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü, Sarı- Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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ENNER VALENCIA'YA YENİ SÖZLEŞME, ESKİ ÜCRET

Takvim'in haberine göre; Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon avro garanti ücret alacak. Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.

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"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Valencia'nın "Ben Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyorum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

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DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL ATTI

33 yaşındaki Valencia Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 3 gol atmış, son 2 maçta hafif sakatlığı olmasına rağmen mücadeleye devam etmişti. Bu sezon Fenerbahçe'de çok başarılı bir grafik çizen Ekvadorlu forvet gol krallığında da zirvede yer alıyor.