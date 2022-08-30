Enner Valencia özür diledi: Yenilginin sorumluluğunu alıyorum

Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Enner Valencia, maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Özür dileyen Ekvadorlu futbolcu, ayrıca yenilginin de sorumluluğunu üstlendi.

Valencia, paylaşımında, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini yazdı.