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Spor

Enner Valencia özür diledi: Yenilginin sorumluluğunu alıyorum

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de kırmızı kart görerek oyundan atılan Enner Valencia, maçın ardından paylaşımda bulundu.

30 Ağustos 2022 Salı 00:25 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Enner Valencia, maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Özür dileyen Ekvadorlu futbolcu, ayrıca yenilginin de sorumluluğunu üstlendi.

Valencia, paylaşımında, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini yazdı.

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