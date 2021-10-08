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Spor

Enner Valencia şov! Ekvador 3 puanı kaptı

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme grubunda Ekvador, sahasında Bolivya'yı 3-0 ile geçti. Maçta Fenerbahçeli Enner Valencia 2 golle yıldızlaştı.

8 Ekim 2021 Cuma 08:51 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 08:51
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Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu 10. maçında Ekvador, sahasında Bolivya'yı konuk etti.

Monumental Banco Pichincha Stadı'nda oynanan maçı Ekvador 3-0 kazanırken maçın yıldızı Fenerbahçeli Enner Valencia oldu.

14. dakikada Estrada ile öne geçen Ekvador'da Valencia, 17 ve 19. dakikalarda attığı gollerle sakoru 3-0'a çıkardı ve takımının galibiyete taşıyan isim olmayı başardı.

Valencia maçta 64 dakika görev yaparken yerini Joshimar Rojas Lopez'e bıraktı.

Ekvador bu sonuçla 16 puana yükseldi ve puan kaybeden Uruguay'ın üzerinde üçüncü sıraya yükseldi.

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