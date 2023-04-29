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Spor

Enner Valencia'dan iyi haber geldi

Fenerbahçe'nin kulüp televizyonundan yapılan açıklamaya göre Sivasspor maçında sakatlanarak sahadan ambulans ile ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncu Enner Valencia'nın durumunun iyi olduğu duyuruldu.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan iyi haber geldi
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Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı maçın 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Enner Valencia, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, takım uçağıyla İstanbul'a dönen Valencia'ya yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşları destek oldu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kendimi iyi hissediyorum. Bugün daha çok üç puanı aldığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda yolumuza devam ediyoruz. Ailemle de konuştum. İyi olduğumu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

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