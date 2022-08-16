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Spor

Enner Valencia'dan müthiş performans

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 00:03 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol 1 asistle oynayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia yıldızlaştı. 34. Dakikada Lincoln'ün sağ taraftan açtığı ortada kafayla topu ağlara gönderen Valencia, 58. dakikada ise Joshua King'in ara pasında kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 45+3. dakikada verdiği pasta Emre Mor'u golle buluşturdu. Valencia, müsabakanın 69. Dakikasında yerini Arda Güler'e bıraktı.

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