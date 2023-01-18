Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Meksika'nın Cruz Azul takımının talip olduğu ancal Ekvadorlu yıldızın bu teklifi reddettiği öğrenildi.

ENNER VALENCIA 3 MİLYON DOLARI REDDETTİ

Meksika basınında çıkan haberlere göre; Cruz Azul, Valencia'ya yıllık 3 milyon dolardan 2+1 senelik sözleşme önerdi. Ancak 33 yaşındaki futbolcu bu cazip teklifi düşünmeden geri çevirdi.

Jorge Jesus'un Arda Güler inadı kırıldı!

AVRUPA'DAN TEKLİF GELMEZSE FENERBAHÇE'DE KALACAK

Golcü oyuncu, menajeriyle yaptığı konuşmada başka bir Avrupa takımından teklif gelmemesi halinde Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Ersin Destanoğlu için ayrılık vakti!

15 MAÇTA 15 GOL

Sarı lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 15 maçta 15 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Ekvadorlu yıldız 4 de asisti bulunuyor.

Star Gazetesi