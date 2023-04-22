Enner Valencia'yı duyurdular! Ve transfer resmen bitti

Sarı-lacivertliler uzunca bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız golcüsü Enner Valencia ile 2 yıllık kontrat için anlaşma sağladı. Ekvadorlu golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Valencia her bir sezon için Fenerbahçe'den 1.8 milyon Euro kazanacak. Bu anlaşmanın teknik direktör Jorge Jesus'un bilgisi dahilinde yapıldığı da gelen haberler arasında.

VALENCİA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR



Fenerbahçe'de takımın gol yükünü sırtlayan Enner Valencia altın çağını yaşıyor. Bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 31 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Ekvadorlu yıldız kariyerinde en çok skor ürettiği sezonunu yaşıyor.

TAKIMDAN AYRILACAĞI İDDİALARI VARDI

Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu yıldız için takımdan ayrılacağı iddiaları vardı. Sarı-lacivertli kulüp yönetimi ve Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda Valencia'nın sezon sonunda sözleşmesinin yenilenmesine karar verildi.

FENERBAHÇE İLE 2 YIL DAHA

Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren ve performansının zirvesine çıkan Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübün formasını 2 yıl daha terletecek. Ekvadorlu yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1,8 milyon euro kazanacak.