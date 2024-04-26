Enzo Fernandez: Döndüğümde çok daha güçlü olacağım

Chelsea'de sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapatan Enzo Fernandez, bir açıklama yaptı.

Arjantinli orta saha oyuncusu, açıklamasında daha güçlü geri döneceğini söyledi.

Enzo Fernandez'in açıklaması şu şekilde;

"Ameliyatım başarılı geçti, yaklaşık 6 aydır çektiğim ağrılar nedeniyle bu ameliyatı olmam gerekiyordu. Sürekli iğnelerle tedavi oluyordum ama birkaç hafta önce iğneler de etki etmemeye ve ağrılarım daha da artmaya başladı. Maçlar nedeniyle oynamayı bırakmak istemedim. Ağrılara rağmen ne zaman Chelsea forması elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ancak artık bu ağrılara dayanamıyordum. Yakında geri döneceğim ve çok daha güçlü olacağım"

Chelsea'de bu sezon 40 maçta süre bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 7 gol attı ve 3 asist yaptı.