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Epureanu'nun yokluğu Medipol Başakşehir'i şampiyonluktan etti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaybeden Başakşehir'de kuşkusuz herkes Alexandru Epureanu'yu aradı.

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Galatasaray'a 8 puan öndeyken şampiyonluğu veren turuncu-lacivertlilerde, Moldovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle son 9 karşılaşmada forma giyemedi. Başakşehir söz konusu olan bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 beraberlik alarak toplam 15 puan kaybetti.

24. haftadaki Malatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki stoperin yokluğu Başakşehir'e çok ağır sonuçlar yaşattı.

Dizinden sakatlanan Başakşehir'in Epureanu'nun yokluğunda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir - Fenerbahçe: 2-1

Kayserispor - Başakşehir: 1-1

Başakşehir - Konyaspor: 2-0

Beşiktaş - Başakşehir: 2-1

Başakşehir - Çaykur Rize: 1-1

Başakşehir - Göztepe: 0-2

Sivasspor - Başakşehir: 0-0

Başakşehir - Ankaragücü: 2-1

Galatasaray - Başakşehir: 2-1

BAŞAKŞEHİR YİNE SONUNU GETİREMEDİ

Medipol Başakşehir, son 3 sezonda olduğu gibi şampiyonluk şansını yine son haftalarda kaybetti.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışında iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, o sezonu siyah-beyazlı ekibin 4 puan gerisinde ikinci sırada kapattı.

Geçtiğimiz sezon ise son haftaya kadar şampiyonluk şansını devam ettiren İstanbul ekibi yine şampiyonluğa ulaşamamıştı. Geçen yıl Galatasaray 75 puanla şampiyon olurken, Medipol Başakşehir 72 puan ve averajla Fenerbahçe'nin ardından ligi 3. sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİ

Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansı kalmayan Medipol Başakşehir'in son hafta öncesinde ligi ikinci sırada tamamlaması da kesinleşti.

Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş'ın 4 puan önünde giren Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turu oynayacak.

(Habertürk)

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