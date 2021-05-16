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  • Eran Zahavi'den skandal hareket! Filistin bayrağını sansürledi
Spor

Eran Zahavi'den skandal hareket! Filistin bayrağını sansürledi

Geçtiğimiz transfer sezonunda adı Fenerbahçe ile de anılan ancak Hollanda ekibi PSV'ye imza atan İsrailli futbolcu Eran Zahavi skandal bir harekete imza attı. Zahavi, Leicester City'den Fofana ve Choudhury'nin paylaştığı Filistin bayrağının üzerine İsrail bayrağı koyarak paylaştı ve 'Desteğiniz için teşekkürler' yazdı.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:15 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:15
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İngiltere'de Leicester City forması giyen Fransız futbolcu Wesley Fofana ve Bangladeş asıllı İngiliz Hamza Choudhury, Chelsea'yi yenerek İngiltere FA Cup'ı kazandıkları maç sonrası Filistin bayrağı açarak İsrail'in hain saldırılarına maruz kalan Filistin halkına desteklerini göstermişlerdi.

İsrailli futbolcu Eran Zahavi ise, Fofana ve Choudhury'nin bu fotoğrafını sosyal medyada Filistin bayrağının üzerine İsrail bayrağı koyarak paylaştı ve "Desteğiniz için teşekkürler" yazdı. Eran Zahavi'nin bu hareketi sosyal medyada çok sayıda tepki çekti.

52'Sİ ÇOCUK 180 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar toplamda 52'si çocuk olmak üzere 181 kişinin hayatına mal oldu.

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