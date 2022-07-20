Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor. Kaleci arayışında mutlu sona ulaşan bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler ile resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki kaleci ile yapılan imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bursaspor, Altınordu gibi takımlarda forma giyen Erce Kardeşler, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. 3 yıl Trabzonspor'da forma giyen Erce, son sezonda 5 maçta oynadı.

TRABZONSPOR ERCE KARDEŞLER'DEN 400 BİN AVRO KAZANDI

Bu arada Trabzonspor, Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo mavili kulüp bu transferden 400 bin avro bonservis bedeli kazanacak.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.