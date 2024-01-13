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Spor

Erce Kardeşler: Kendime zarar vermeye başlayacağım

Hatayspor'un başarılı kalecisi Erce Kardeşler Pendikspor ile berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. 9 maçtır galibiyete hasret kaln file bekçisi 'Kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik.' dedi.

13 Ocak 2024 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Erce Kardeşler: Kendime zarar vermeye başlayacağım
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Atakaş Hatayspor'un file bekçisi Erce Kardeşler, Siltaş Yapı Pendikspor'a karşı oynadıkları ve 1-1 biten maçın ardından konuştu.

90+4. dakikada yedikleri golle 2 puan kaybeden ve galibiyet hasreti 8 maça çıkan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor." dedi.

Erce, "Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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