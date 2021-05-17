Erdal Torunoğulları'ndan Aboubakar açıklaması

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:30

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, kazanılan şampiyonlukla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Sergen Yalçın'ın transfer edilen oyunculardan çok iyi verim aldığını belirten Torunoğulları, "Hala o duyguların o heyecanın içindeyiz. Kısa sürede toparlarız inşallah bir de kupa maçımız var çünkü. Yaşamak gerek, anlatmakla bitmez.

3. şampiyonluğumu yaşıyorum. Herhalde her koşulda en zoru buydu. Çok garip bir sezona başladık. Koronavirüsten dolayı maçlar ertelendi, sonra başladı. Geçen sezon üçüncü olmamıza rağmen Trabzonspor'un yerine Şampiyonlar Ligi elemelerine gittik. Çok hazırlıksız yakalandık. Bu hazırlıksız yakalandığımız dönemde de çok büyük tepkiler de aldık, beceremiyorlar yapamıyorlar diye.

Özellikle sayın başkanımız çok sabırla bize her şey güzel olacak rahat olun mesajını bize aşıladı. Transferlerimizi bitirdik, onu da eleştirmeye başladılar. Şimdi bir insanın gelip aynı gün uyum sağlaması olmuyor, bu süreç isteyen bir durum. Yaptığımız transferlerde de bana göre son derece başarılı olduk. Kısıtlı bütçelerle çok iyi transferler yaptık. Hoca o transferleri çok iyi değerlendirdi. Önemli olan hocanın oyuncuları oynatabilmesi. Hoca da çoğundan %100 verim aldı. Bu zorluklara rağmen çok güzel işler yaptık. Demek ki kısıtlı bütçelerle de güzel şeyler yapılabiliyormuş." şeklinde konuştu.

ABOUBAKAR'IN OYNAMAMA NEDENİ...



Son olarak Aboubakar'ın sözleşmesinin uzamaması için oynamadığı spekülasyonlarına da yanıt veren Erdal Torunoğulları, kulüp doktorunun raporuna göre oyuncunun sakat olduğunu ve böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış yapacağına inanmadığını ifade etti.