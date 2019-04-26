Erdal Torunoğulları'ndan başkanlık açıklaması! 'Bir sonraki seçimde Ahmet Nur Çebi aday olacak'

Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde bir süre yöneticilik yapan Erdal Torunoğulları, Lig Radyo'ya önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Erdal Torunoğulları, Çebi ile birlikte bir sonraki seçime gireceklerini söyledi. Erdal Torunoğulları ayrıca kendi döneminde yapılan transferler hakkında da konuştu.

"PEPE TRANSFERİNDE FİKRET BEY İLE TARTIŞTIK"

"Pepe transferinde Fikret Orman ile tartışma yaşadık. Pepe'nin oyunculuğunu tartışamayaız ama 34 yaşında bir futbolcuydu ve aldıktan sonra satma durumu yoktu. Bu yüzden karşı çıkmıştım. Yabancı oyuncu transferinde yaşa sınırlama getirilmeli."

"14 YABANCI TÜRKİYE'YE LÜKS"

"14 yabancının bizim ülke için lüks olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin şu anda batmış durumda olma sebebi bu. Bizim altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Altyapıdaki hocaların kalitesini artırmamız gerekiyor. Bu işte uzman hocaları getirip işe başlamak lazım. Beşiktaş'ın altyapısında altyapı yok mesela."

"AHMET NUR ÇEBİ BİR SONRAKİ SEÇİMDE ADAY"

"Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin sağlık sorunları olduğu için bu dönem Beşiktaş başkanlığına aday olmayacak. Bir sonraki seçimde kesin aday olacak ve ben de yönetimde yer alacağım. Şu anda kendisine baskı yapma şansım yok. Adamı yarı yolda da bırakamam. Ailesinin sağlık sorunlarını halletikten sonra gireceğiz."

"EN İYİ TRANSFERİM ATIBA'YDI"

"Yaptığım en iyi transfer Atiba'ydı. Sonra Mario Gomez gelir. Sosa transferini Ahmet Nur Çebi yaptı. Önder Özen ile kimya uyuşmadı ama Cenk Tosun transferi onun başarısıdır. Aras Özbiliz'de de çuvalladık."

"FİKRET BAŞKAN, AHMET BULUT'LA ÇALIŞMAK İSTEDİ"

"Paramız olmadığı için başarılıydık. Fikret Başkan daha sonra Ahmet Bulut ile çalışmak istedi ve bu yüzden yollarımızı ayırdık. Bizde menajerlere yetki veriliyor. Yetkili menajerlerle çalışılmıyor. En büyük sorun bu."

"BEŞİKTAŞ KÜÇÜLMEYE GİTMELİ"

"30-35 milyon euroya bu takım şampiyon oldu. Geçen senelerde 85 milyon eurolara çıktı ama şampiyonluk gelmedi. Beşiktaş küçülmeye gitmek zorunda. Bu ekonomik sıkıntılar da çözülmeyecek işler değil. Yeter ki niyet iyi olsun. Sayın Başkan göreve devam etmek istiyor. İnşallah başarılı olur ve Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirir. Gerçi getirseydi şimdiye kadar getirirdi. Fikret Orman sürekli gider yapıyor. Biz de buyursun bize proje getirsin ve bize bu durumdan nasıl çıkılacağını anlatsın. Bu dönem ben bir adaylık veya yönetime girme düşüncesinde değilim. Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir sonraki seçimde olacağız. Ahmet Bey'in Fikret Orman ile yeniden çalışacağını sanmıyorum."